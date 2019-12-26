TOGG, desiBel Ajans'ı seçti

desiBel Ajans, perakende, otomotiv, telekomünikasyon ve tüketici elektroniği gibi farklı alanlarda deneyimleri olan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Grubu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile kurulan TOGG’un tüm kurumsal iletişim ve sosyal medya yönetimini üstlendi.

desiBel Ajans halen; Atasay, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Çimsa, Gaggenau, GarantiBBVA, Huawei, Koton, Kredi Kayıt Bürosu, Mondelez International, Orvital, British American Tobacco, Profilo, Puma, Republica, Riot Games, Sabancı Holding, Sabancı Vakfı, Sanofi, Siemens, Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknosa, Tepe Savunma, Tetra Pak, Tiryaki, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Visa, Yotel’in iletişim ajansı olarak faaliyet gösteriyor.