Tanzer Ünal Hatipoğlu davasından beraat etti

Gazetemizin başyazarı M. Tanzer Ünal’a, 2017 yılında kaleme aldığı “Diyanet İşleri Başkanı Kim Olmalı?” isimli köşe yazısı nedeniyle, özellikle Ramazan Ayı’nda yaptığı televizyon programları ile konuşulan, yaptığı televizyon programlarında aldığı ücret ile ilgili sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından “Hakaret” iddiasıyla dava açıldı. Davanın duruşması bugün Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“BANA HATİPOĞLU’NU YARGILATMA”

Davada M. Tanzer Ünal ve avukatı hazır bulunurken, Nihat Hatioğlu ve avukatı davaya katılmadı. Mahkemede söz konusu köşe yazısı hakkında savunmasını gerçekleştiren Ünal yazılı savunmasını ve görüntülerin olduğu CD’yi mahkeme teslim ederek, “İddia edilen suçun unsurları oluşmamıştır. Söz konusu kişinin televizyon programlarından derlediğim CD’sini hazırlayarak teslim ettim. İzlenmesini talep ediyorum” dedi. Mahkeme Hakimi Muhammet Emre Totik, Ünal’ın uzun savunması ile ilgili “Yazın hakkında savunma yap. Bana Nihat Hatioğlu’nun yaptıklarını anlatma. Bana Nihat Hatipoğlu’nu yargılatma” dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Ünal, söz konusu köşe yazısının eleştiri mahiyetinde olduğunu, herhangi hakaret içermediğini, yazıda geçen ‘şaklaban’ kelimesinin ise Türk Dil Kurumu’nun deyimler sözlüğüne göre ‘esprili, yaratıcı, eğlenceli, ve komik olmak için çabalama hali’ anlamına geldiğini belirterek beraatını talep etti. Mahkeme, yazının eleştiri olduğuna karar vererek M. Tanzer Ünal’ın beraatına karar verdi.