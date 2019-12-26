Kocaeli'de sürücüler boş otoparkları bu uygulama ile buluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hızlı bir şekilde otopark bulabilmeleri amacı ile hazırladığı bir aplikasyonu hizmete sundu. “Kocaeli otopark” ismi ile ‘Android’ ve ‘IOS’ yazılımlı cep telefonlarında kullanılabilinen aplikasyonla, sürücüler harita üzerinden yakınında bulunan ücretsiz ve ücretli tüm otoparkları bulabiliyor. Vatandaşlar aplikasyondan seçerek gitmek istediği otoparka navigasyon aracılığıyla hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ücretsiz bir şekilde ulaşılan aplikasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, hızlı bir şekilde otopark bulabildiklerini söyledi.

"OTOPARK BULAMADIĞIMIZDA YÜRÜMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Otopark bulamadığı zamanlarda aracını kent merkezinin dışına park ettiğini ve bu sebepten dolayı yürümek zorunda kaldığını söyleyen Osman Fırıncı, aplikasyon sayesinde daha hızlı bir şekilde otopark bulabildiğini ifade ederek, “Uygulamadan ücretsiz otoparkları bulabiliyorsak çok iyi olur. Ücretsiz otoparklara araçlarımızı park ederek 1-2 saatliğine ayrılıp işlerimizi hallediyoruz. Genelde otopark bulmaya çalışıyorum. Otopark bulamadığım zaman uzaklarda bir yere park edip yürümek zorunda kalıyoruz. Şimdi daha iyi oldu. Bu otoparklar yapılması çok güzel oldu. Araçlarımızı park edip işimizi halledebiliyoruz” dedi.

"UYGULAMADAN SONRA BİZ DE OTOPARK BULMAKTA ZORLANMIYORUZ"

İstanbul’dan işi için geldiği Kocaeli’de “ Kocaeli Otopark” uygulaması sayesinde aracı için daha hızlı park bulabildiğini kaydeden Burak Yaylı ise, “İstanbul’da yaşıyoruz. Filo kiralama işimiz sebebiyle Kocaeli’de çalışıyoruz. Ücretsiz parklar işimize yarıyor. Yapılan bu son uygulamayla da daha da kolaylaştı. Kocaeli büyük bir şehir. Bu tarz uygulamalar insanların işlerini kolaylaştırıyor. Bu uygulamadan sonra biz de otopark bulmakta zorlanmıyoruz. İstanbul’da da aynı tarz uygulamanın hayata geçirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.