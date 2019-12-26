Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuşa aracılık ve yer temin eden şahısların tespitine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir masaj salonuna düzenlenen baskında müşterilerini internet üzerinden buldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu fuhuş yapan 3 kadınla ilgili gerekli işlemler yapıldı. Şüpheli şahısların, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor
Bugün 14:07 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:35 TSİ
Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı
Kocaeli’de bir masaj salonun yapılan fuhuş baskında 3 kişi gözaltına alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz