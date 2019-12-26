Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuşa aracılık ve yer temin eden şahısların tespitine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir masaj salonuna düzenlenen baskında müşterilerini internet üzerinden buldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu fuhuş yapan 3 kadınla ilgili gerekli işlemler yapıldı. Şüpheli şahısların, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor