Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!

Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde kalan bir fabrika icradan satışa çıktı. Toplam 9 bin metrekarelik bir alanda kurulu bulunan ve 3 bölümden oluşan fabrika, arsa ve üzerindeki binalarla satılacak. Fabrika için ilk ihale 5 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. Alıcı çıkamazsa ikinci satış günü ise 2 Mart 2020 olarak belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz