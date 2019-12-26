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MEB MÜDÜRÜ RASİM BEY ARTIK GEREKENİ YAPIN!..

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Küçük Erkek Voleybol Ligi maçları, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda oynandı.

Ahmet Akay
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Okul Sporları faaliyet programında yer alan Küçük Erkek Voleybol Ligi maçları, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda oynandı. 2 takım sahaya çıkmadı. Kanayan yara durdurulamıyor. Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik’in bu keyfi hareketlere el koyması, öğretmenleri ve okul müdürlerini harekete geçirmesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne destek vermesi bekleniyor.

KÖRFEZ PETKİM PARKEYE ÇIKMADI, ŞAŞIRTTI…

5 maçtan sadece 3’ü oynandı. Yıllardır voleybol şubesinde önemli ataklar yapan Petkim Ortaokulu ve Gübretaş Ortaokulu ilk maçlarına çıkmadı ve herkesi şaşırttı. Günün ilk maçında 28 Haziran sahada hazır bulunurken, habersiz olarak salona gelmeyen Gübretaş karşısında 2-0 hükmen galip ilan edildi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının bulunduğu paralar, görev yapmamasına rağmen, hakemlerin hanesine yazıldı.

 İkinci oynanabilen karşılaşmada İzmit Atatürk Ortaokulu, İzmit Ortaokulu’nu 2-0 yendi ve ilk galibiyetini aldı. Günün üçüncü maçında Turgut Reis OO., Uluğbey Ortaokulu’nu 2-0 yendi. Üçüncü maçta da, Hasan Paşa Ortaokulu, zayıf rakibi Derbent Ortaokulu’nu 2-0 yenmeyi başardı. Günün son maçı oynanamadı. Derince Cumhuriyet maça çıktı, rakibi, yılların şampiyonu Petkim ise habersiz olarak maça çıkmayınca, Derince Cumhuriyet 2-0 hükmen kazandı. Küçük Erkek Voleybol ikinci maçları 3 Ocak Cuma günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda devam edecek.

İZMİT OO: 0-İZMİT ATATÜRK OO: 2

 SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Elif Kübra Budak ***, Yavuz Kurnaz ***

İZMİT OO: Muhammet **, Ata **, Enes **, Emre ***, Gökdeniz **, Tuna **, Ahmet **, Musad **, Onur **, Eyüp ***

İZMİT ATATÜRK OO: Bertuğ ***, Ömer ***, Samet ***, Emre ***, Eray ***, Burak ***, Mirza **, Muhammet Barış Demir **, İklim **

SETLER: 15-25,13-25

ULUĞBEY OO: 0-TURGUT REİS OO: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ertaç Bingöl ***, Elif Kübra Budak ***

ULUGBEY OO: Berat **, Enes **, Samet **, Yiğit ***, Efe Güneş **, Efe Börekçi **, Yağız **, B.Emirhan **, İdris **, K.Emirhan **, Ege **, Hüseyin **, K.Şehmuz **

TURGUT REİS OO: Heja ***, Mustafa ***, Yiğit ***, Oktay ***, Fatih **, Murat ***, Gürkan **, Alkan **

SETLER: 4-25,13-25

DERBENT OO: 0-HASAN PAŞA OO: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Kübra Kaya ***, Yavuz Kurnaz ***

DERBENT OO: Davut **, Halil ***, Ali Mert **, Bilal **, Yağız **, Çağlar **, Yiğit Kaan ***, Yasir **, Kaan

HASAN PAŞA OO: Gökay ***, Efe ***, Halil ***, İbrahim ***, İsa **, Muhammet ***, Erdal **, İlyas ***, Furkan ***

SETLER: 9-25,7-25

Bugün 14:23 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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