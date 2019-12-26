Mehmet Avcı: Güvenenleri mahcup etmeyeceğim

Kocaelispor’a bir buçuk yıl aradan sonra transfer olan Mehmet Avcı, beklentileri karşılayacağına ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğine inandığını ifade etti.

KAMPA KATILDI

Kocaelispor’un eski futbolcularından Mehmet Avcı ile Kocaelispor yöneticileri önceki akşam bir araya geldi. Yeşil Siyahlı kulüple anlaşan Avcı dün gece 00.15 uçağı ile Antalya’ya uçtu takımının kampına katıldı. Kocaelispor’un 5. transferi Mehmet Avcı olurken Yeşil Siyahlı kulüp iyi bir sağ bek daha transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİNCİ TRANSFER

Stoper Murat Şimşek, kanat oyuncusu Alihan Tunçer, santraforlar Doğan Karakuş ve Cihad Ateş’inardından Kocaelispor’a transfer olan sağ kanat oyuncusu Mehmet Avcı sorularımızı yanıtladı. İki sezon önce, özellikle sezonun ikinci yarısında Galip Gündoğdu’dan sürekli forma şansı bulan ve fırsatları iyi değerlendiren Mehmet, kendisine inananları mahcup etmeyeceğini belirtti.

ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİR VEDAYDI

Avcı Kocaelispor’a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti şu görüşlere yer verdi: Kocaelispor’dan istemeye istemeye gitmek zorunda kaldım. Önceki sezonun sonlarına doğru çok form yakalamış ve sezon bitiminde Kocaelispor’da devam edeceğime inanmıştım. Ancak tasarruflar o şekilde olmadı ve çok üzüldüğüm bir veda yaşadım.

HER ANLAMDA MOTİVEYİM

Geçen sezona Karaköprü’de başladım ve ikinci yarıda 2. Lig’de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’ne geldim. Malum, burada yaşanan kriz ve açılmayan transfer tahtası nedeni ile ilk yarıyı boşta geçmek durumunda kaldım. Bu sezon Malatya Yeşilyurt ile anlaştım. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Şu an iyileştim ve her anlamda motiveyim. Kocaelispor’a geri döndüğüm için çok mutluyum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim.