Belediye Derince'de her şey yolunda

Polat yaptığı açıklamada “Takımımızın eksik bölgelerine takviye arayışımız devam ediyor. Özellikle santrfor noktasında eksiğimiz vardı. Tayfur tanıdığımız, kulübümüze ciddi katkılar sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Üst düzey liglerde kendini ispatlamış bir kardeşimiz. 1. ve 2. liglerde bir çok golü bulunuyor. Fizik olarak da uzun boyunun avantajını iyi kullanıyor. Biz de bu yönde bir santrfor arayışındaydık.Tayfur sağ olsun kendisine gelen birçok teklifi geri çevirerek bizi tercih etti. Biz de Tayfur’u kazanmak için ciddi uğraşlar verdik. Tekrardan Tayfur kardeşimize hoş geldin diyor, sakatsız, bol gollü bir sezon geçirmesini diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz