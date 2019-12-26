Ofspor, Mert’te ısrarcı

Kocaelispor’un eski cefakar ve vefakar futbolcuyu, Atom Karınca Mert Yavuz ciddi teklifler almaya devam ediyor. Bu takımlardan birisi olan Ofspor, Mert ile ilgili ısrarını sürdürüyor. Çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan, koşu kalitesi ve tekniğinin yanında inatçı futbolu ile bilinen Mert’in kendisi ile ilgili 1-2 gün içinde karar vereceği öğrenildi.