Kocaelispor’un eski cefakar ve vefakar futbolcuyu, Atom Karınca Mert Yavuz ciddi teklifler almaya devam ediyor. Bu takımlardan birisi olan Ofspor, Mert ile ilgili ısrarını sürdürüyor. Çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan, koşu kalitesi ve tekniğinin yanında inatçı futbolu ile bilinen Mert’in kendisi ile ilgili 1-2 gün içinde karar vereceği öğrenildi.
Bugün 14:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:33 TSİ
Ofspor, Mert’te ısrarcı
Kocaelispor’un eski cefakar ve vefakar futbolcuyu, Atom Karınca Mert Yavuz ciddi teklifler almaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz