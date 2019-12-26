Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor son maçında Kayseri deplasmanında Kayseri Basket’e 82-76 mağlup oldu ve 11. maçında altıncı yenilgisini aldı. Bu yenilginin ardından antrenör Erkan Metin ile yolların ayrıldığı öğrenildi. İzmit ekibinde yönetimin antrenörlük konusunda Fırat Okul ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe’de de antrenörlük yapan Okul’un Çankaya maçında takımın başında olacağı düşünülüyor.
Bugün 14:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:34 TSİ
Periler yenildi, Metin ayrıldı Fırat Okul geliyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor son maçında Kayseri deplasmanında Kayseri Basket’e 82-76 mağlup oldu ve 11. maçında altıncı yenilgisini aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz