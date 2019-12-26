Periler yenildi, Metin ayrıldı Fırat Okul geliyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor son maçında Kayseri deplasmanında Kayseri Basket’e 82-76 mağlup oldu ve 11. maçında altıncı yenilgisini aldı. Bu yenilginin ardından antrenör Erkan Metin ile yolların ayrıldığı öğrenildi. İzmit ekibinde yönetimin antrenörlük konusunda Fırat Okul ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe’de de antrenörlük yapan Okul’un Çankaya maçında takımın başında olacağı düşünülüyor.