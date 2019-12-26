Dünya’da Haldun Alagaş hayranlığı büyüyor

Liechtenstein’ın Schaan şehrinde faaliyet gösteren Budokan Spor Kulübü’nün daveti üzerine seminer ve kuşak diploma törenine katılan Kocaeli’nin gururu Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecimiz Haldun Alagaş küçük karatecilerle buluştu

TANITIM VİDEOSUNDA YER ALDI

Budokan Spor Kulübü Başkanı Alexander Meier ve Metin Kayar 2 günlük süre içerisinde Alagaş’a yakın ilgi gösterdiler. Seminer ve kuşak diploma töreninin dışında, Dünya ve Avrupa karate şampiyonu, Büyükler Milli Takım Antrenörü İzmitli sporcu Haldun Alagaş ve dövüş sporlarında Dünya şampiyonlukları bulunan Metin Kayar tanıtım amaçlı çekilen videoda birlikte yer aldı.