Haydi Kocaeli, bugün de Dev adamlar için salona

İlimizi Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı, liderlik yolunda önemli bir viraja giriyor. Mavi Beyazlılar ligin iddialı ekiplerinden Tekirdağ temsilcisi Çorlu Belediye Spor’u ağırlayacak

MAÇ BUGÜN… 19.00’DA BAŞLIYOR…

Mavi beyazlı temsilci, Türkiye Basketbol 2. Ligi 12. hafta müsabakaları kapsamında Tekirdağ temsilcisi Çorlu Belediye Spor’u ağırlayacak. Maç 27Aralık Cuma günü saat 19.00’ da İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Maç öncesi taraftarı salona davet eden Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı antrenörü Hakan Köseoğlu “Ligde oynadığımız son maçta yenilmiş olsak da sıralamada yerimizi koruyoruz. Genele baktığımız zaman sadece iki mağlubiyetimiz var. Her maç bizim için önemli ama evimizde oynadığımız maçlarda seyircimizin desteği ile daha güçlü oluyoruz. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm Kocaelili basketbol severleri destek için salona bekliyoruz. Cuma günü inşallah galip gelip, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geçeceğiz” dedi.