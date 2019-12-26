Çubuklu Bala’da tek hedef: şampiyonluk!..

Kocaeli amatörünün renkli kulüplerinden, futbolla yatıp kalkan bir camiaya sahip olan Çubuklu Balaspor’da yeni sezon öncesi heyecan da artıyor. 2. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yeşil Beyazlıları deneyimli teknik adam Sabri Kuvancı çalıştırıyor, Kuvancı’ya Çetin Gözütok yardımcılık yapıyor.

MUHTAR MALÇOK ÇOK UMUTLU

Başta takıma maddi manevi destek veren Çubuklu Bala Mahallesi Muhtarı Hasan Malçok olmak üzere tüm Çubuklu Balasporlular sezon sonunda şampiyonluk hedefliyor. Antrenmanlarını İzmit Yeşilova’da bulunan Hasan Doğan Tesisleri’nde sürdüren Balaspor’da Muhtar Hasan Malçok “Bu sezon artık olsun istiyoruz. Çubuklu Bala halkını sevindirmemizin zamanı geldi, geçiyor da. Mahallemizin tüm konsantrasyonu futbol takımımız için olacaktır” dedi.

ÇOBAN KARDEŞLER İLE TEMAS KURULDU

Çubuklu Balaspor yıllar önce sahaya ruhunu koyan, “Yerel Barca” denilen oyuncu grubu ile Bölgesel Amatör Lig’in kapısından dönmüştü. O dönemin iki kritik ismi, bu sezon 1. Amatör Lig B Grubu takımlarından Mertspor’un başarısı için ter döken Turgay – Tolga Çoban kardeşlerin yeni sezonda da takımın kurulmasında katkıları olacağı ve iki futbolcunun da sahadaki yerini alacağı öğrenildi.