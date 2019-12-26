Körfez Belediyesi Gençler Birliği Futbol Akademisi, U12, U14 ve U16’da şampiyonluğu göğüsledi. İlk olarak U16’da şampiyonluk ipini göğüsleyen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Takımı, ligi yenilgisiniz olarak tamamladı. Tüm maçlarını kazanan takım, U16 Türkiye şampiyonasına gitmeyi de garantiledi. İkinci başarı ise U14’lerde geldi. U14’lerde şampiyon olarak ligi tamamladı ve Türkiye şampiyonası için baraj oynama şansını yakaladı.
Dün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:39 TSİ
Şampiyon 'Körfez' yazdırdılar!..
Körfez Belediyesi Gençler Birliği Futbol Akademisi, U12, U14 ve U16’da şampiyonluğu göğüsledi.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz