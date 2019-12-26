Şampiyon 'Körfez' yazdırdılar!..

Körfez Belediyesi Gençler Birliği Futbol Akademisi, U12, U14 ve U16’da şampiyonluğu göğüsledi. İlk olarak U16’da şampiyonluk ipini göğüsleyen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Futbol Takımı, ligi yenilgisiniz olarak tamamladı. Tüm maçlarını kazanan takım, U16 Türkiye şampiyonasına gitmeyi de garantiledi. İkinci başarı ise U14’lerde geldi. U14’lerde şampiyon olarak ligi tamamladı ve Türkiye şampiyonası için baraj oynama şansını yakaladı.