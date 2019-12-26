Gölcükspor’da 2 transfer!..

Gölcükspor’da kamp bugün başlıyor. Manavgat Starlight Otel’de 10 gün boyunca kamp yapacak olan Kırmızı Siyahlılarda 22 futbolcu yer alıyor. Teknik adamlığını Sadi Tekelioğlu’nun yaptığı Şimşeklede kamp öncesi iki transfer gerçekleşti. Geçen sezon Nevşehirspor’da forma giyen sezon da Afjet Afyonspor’da oynayan 1994 doğumlu stoper – ön libero Muhammed Serdar Yazıcı ile Kocaeli Birlikspor’dan bilinen yetenekli orta saha oyuncusu 1999’lu Enes Çidemli, Gölcükspor ile anlaştı.