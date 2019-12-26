Şimşekler 4 hazırlık maçı oynayacak

Manavgat Starlight Otel’de kampı başlayan Gölcükspor’da hazırlık maçlarının programı belli oldu. Maçlar Fanatic Tour tarafından çalıştırılan otel yanındaki sahalarda oynanacak. Bu arada Gölcükspor’un kamp yaptığı otelde Sakaryaspor, Artvin Hopaspor, Adıyamanspor ve İçelspor da bulunuyor.
GÖLCÜKSPOR’UN HAZIRLIK MAÇ PROGRAMI
29 Aralık: Amedspor
31 Aralık: Düzcespor
2 Ocak: Sancaktepe
4 Ocak: Tarsus İdmanyurdu (Belki)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz