Şimşekler 4 hazırlık maçı oynayacak

Manavgat Starlight Otel’de kampı başlayan Gölcükspor’da hazırlık maçlarının programı belli oldu. Maçlar Fanatic Tour tarafından çalıştırılan otel yanındaki sahalarda oynanacak. Bu arada Gölcükspor’un kamp yaptığı otelde Sakaryaspor, Artvin Hopaspor, Adıyamanspor ve İçelspor da bulunuyor.

GÖLCÜKSPOR’UN HAZIRLIK MAÇ PROGRAMI

29 Aralık: Amedspor

31 Aralık: Düzcespor

2 Ocak: Sancaktepe

4 Ocak: Tarsus İdmanyurdu (Belki)