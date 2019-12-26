Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimizden Karamürselspor, futbola Samsunspor alt yapısında başlayan,Trabzonspor ve Kasımpaşa alt yapılarında forma giyen,geçtiğimiz sezon İlimtepe'nin BAL'a çıkmasında pay sahibi olan Berat Can Altınova’yı renklerine bağladı. Beratcan forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor.
Dün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:45 TSİ
Berat Can, Karamürselspor’da
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimizden Karamürselspor, futbola Samsunspor alt yapısında başlayan,Trabzonspor ve Kasımpaşa alt yapılarında forma giyen,geçtiğimiz sezon İlimtepe'nin BAL'a çıkmasında pay sahibi olan Berat Can Altınova’yı renklerine bağladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz