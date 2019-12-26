Berat Can, Karamürselspor’da

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimizden Karamürselspor, futbola Samsunspor alt yapısında başlayan,Trabzonspor ve Kasımpaşa alt yapılarında forma giyen,geçtiğimiz sezon İlimtepe'nin BAL'a çıkmasında pay sahibi olan Berat Can Altınova’yı renklerine bağladı. Beratcan forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor.