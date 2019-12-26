Yuvacık işi bitiriyor! “0-4”

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Çarşamba mesaisinde kritik maçlar vardı. Lider Yuvacıkspor deplasmanda Derbent’i 4-0 mağlup etti ve puanını 30’a çıkararak normal sezon şampiyonluğu yolunda iyice nefeslendi. Derbent’in ise ligde kalması mucizelere kaldı. Grubun iddialı takımlarından Değirmenderespor sahasında Darıca Kültür ve Martıspor ile 0-0 berabere kaldı ve Yeşil Siyahlıların lider ile arasındaki puan farkı 7’ye çıktı. Hereke Yıldızspor deplasmanda grubun genç ve diri bir takımı Kartepe Belediyespor karşısında 2-1’lik galibiyet ile ayrıldı ilk 4 yolunda önemli bir adım attı. Dün akşam 23 puanlı Maşukiyespor ile Play-Off için son kozlarını oynayan Sırrıpaşa Futbol Kulübü, Derbent Stadı’nda karşılaşacaktı.