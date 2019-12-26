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Necdet Calp İlkokulu’ndan Diyarbakır’a anlamlı yardım

Tutum Yatırım ve Türk Malı Haftası kapsamında Karamürsel Necdet Calp İlkokulu’nda yapılan ürünlerin satışlarından elde edilen gelirle Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki ilkokula kıyafet ve giyecek olarak gönderilecek.
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Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu’nda kurulan stantlarda velilerin yaptıkları ürünler satışa sunuldu. Okul müdürü Lokman Acar, Tutum Yatırım ve Türk Malı Haftası kutlamalarını bu yıl farklı olsun diyerek, “Hem yerli malı haftasını kutlayalım, hem de kutlamalar kapsamında öğrencilerimiz, paylaşımın ve yardımlaşmanın güzelliğini yaşıyor, yaşatıyorlar” dedi. 

ACAR’DAN TEŞEKKÜR

Acar, “Veliler tarafından yapılan ve getirilen ürünlerin satışını gerçekleştirerek, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan Salihli İlkokulunda öğretim gören ve yardıma ihtiyacı olan öğrencilere satışlardan elde edeceğimiz gelirin tamamını kırtasiye ve kıyafet alarak gönderelim istedik bize bu konuda başta okulumuz 2/F sınıfı öğretmeni Banu Sivrikaya, 4/İ sınıfı öğretmeni Halit Türkay Kaya’ya, sınıf anneleri Nergiz Altıngül, Sibel İnan, Pınar Özcan’a, Şırnak, Bursa Polis teşkilatına, Bursa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne (SGK), velilere ve yardımseverlere teşekkür ediyorum’ dedi.

ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, öğretmenler ve veliler katılarak yaptıkları alışverişlerle yardım kampanyasına destek oldular.

Bugün 14:54 TSİ - Eğitim

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