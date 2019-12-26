Bu hafta vizyondakiler!

Rafadan Tayfa 2 - Göbeklitepe, Rafadan Tayfa ekibinin, Göbeklitepe'de atıldıkları gizemlerle dolu maceraları konu ediyor. Dünyanın gözü Göbeklitepe’nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe’nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi’den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur. Paketi aldıktan sonra Veysi’nin panik halinde Akın’a ulaşması ve peşinde birilerinin olduğunu söylemesi, Akın’ın kafasını iyice karıştırır. Siniyi gören Rafadan Tayfa ekibi, kısa sürede sininin Göbeklitepe'yle ilgili olduğunu anlar ve onu Göbeklitepe’nin kaşifi Başkan Amca’ya göstermeye karar verir. Ekip, hem siniyi Başkan Amca’ya göstermek hem de Veysi’yi bulmak için Şanlıurfa’ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Şuursuz Aşk

Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.

Kara Noel

Hawthorne Koleji, tatil günlerinde sessiz, sakin bir yere dönüşür. Okulun öğrencilerinden Riley Stone, Marty, Kris ve Jesse, güz döneminin sona ermesini bir parti ile kutlamaya karar verir. Ancak okulun beklenmeyen, ölümcül bir misafiri vardır. Siyah maskeli bir sapık, okuldaki kızları birer birer avlamaktadır. Kurban olan kadınların sayısı arttıkça, okuldaki diğer kızlar gibi Riley ve ekibi de büyük bir paniğe kapılır. Kızlar, artık kime güvenip güvenemeyeceklerini bilemeyecek haldedir. Katilin de bilmediği ve öğrenmesi gereken çok önemli bir şey vardır. Yeni nesil kadınlar, çaresiz bir şekilde ölümü beklemiyor, karşılık veriyordur. Bu savaşı bitirmek için öğrenciler de ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır.

Astral Boyut

Genç bir adam olan Alex, metafizik öğrencisidir. Annesinin zamansız ölümü, Alex'in büyük bir yıkıma uğramasına neden olur. Annesinin yasını tutan ve kendisini bir türlü toparlayamayan Alex, bilimsel astral seyahat ile ruhunu görünmeyen boyutlara taşımayı öğrenmek ister. Ancak astral seyahati denemeye çalıştığında, etrafı kötü niyetli ruhlarla sarılır. Bunun akabinde annesinin karanlık geçmişini öğrenen Alex, ailesinin de bu ruhlar tarafından kuşatıldığını keşfeder. Kötü niyetli ruhların etkisinden kurtulmaya çalışan Alex, bunun için son bir aforoz töreni yapmak zorunda kalır. Görünmeyen varlıkları görebilen Michelle’in de yardımını alan Alex, yaşadığı sorunların geçmiş ile bağlantılı olduğunu öğrenir.

Aslan Parçam

Aslan Parçam, rahatsız olan kardeşi için her şeyi yapmaya hazır olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ali, kalp rahatszılığı olan bir gençtir. Ali'nin iyileşebilmesi için ameliyat olması gerekmektedir. Zeki, kardeşinin iyi olabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. İk kardeş, Antalya'da bulunan arsalarını satmak için İstanbul'dan yola çıkar. Ancak bu yolculukta başlarına beklenmedik olaylar gelecektir.

Barınak

Barınak, istila altındaki bir dünyada ailesini arayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Dünya yok olma tehlikesi karşı karşıyadır. Havadan bulaşan bir virüs, insanları etkisi altına alır. Genç bir idealist olan Ethan, değişen dünyada insanları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Ancak enfekte olmuş insanların peşine düştüğü bu gezegende, bir yandan da geride bıraktığı ailesini bulmaya çalışan Ethan, bu süreçte kendisini geçmişinin hayaletleri ile savaşırken bulur.