Hayati İnanç, İzmitliler ile buluştu

TÜGVA İzmit İlçe Temsilciliği tarafından aylık olarak düzenlenen ve aralık ayı kapsamında avukat, şair ve yazar Hayati İnanç’ın konuk olduğu Enderun Sohbetleri yoğun katılım ile gerçekleştirildi. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe TÜGVA Genel Başkan yardımcıları İbrahim Beşinci, Seçkin Koç, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanefi Akbulut, KBB Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

“AMACIMIZ GENÇLİĞİN BİLGİLENMESİ”

İzmitli gençlere birçok konuda önemli bilgiler veren Yazar Hayati İnanç, konuşmasının ardından merak edilen soruları yanıtladı. Etkinlikleri hakkında açıklama yapan TÜGVA İzmit İlçe Temsilcisi Fatih Sultan Öztel, “Enderun Sohbetleri programımızda, her ay farklı bir ismi ağırlıyoruz. Etkinliklerimiz gençlerin talepleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Amacımız gençlerin donanımlı şekilde yetişmesine katkı sağlamak” dedi.