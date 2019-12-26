İzmit’i yeniden keşfettirdiler

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Elif Yeşim Özgen Kösten’in koordinatörlüğünde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen üstlendiği "İzmit Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek" adlı projenin sergisi büyük ilgi ile gerçekleştirildi. TMMOB Kent Sempozyumu'nda düzenlenen sergiye öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

İZMİT’İN MERKEZİ NERESİ?

Proje yetkilileri, hazırladıkları projenin detaylarına ilişkin bilgi de aktardı. Buna göre "İzmit'te Kent Merkezi Neresidir " sorusundan yola çıkılarak çalışmaların devam ettiği projede, İzmit’in göç haritasının çıkarıldığı öğrenildi. Etkinlik kapsamında, Roma dönemindeki İzmit ile günümüz İzmit’i arasında katmanlar oluşturulup, bu katmanlar belgeseller, fotoğraflar ve çeşitli materyaller aracılığı ile davetlilere sunuldu.

UZMANLAR KONUŞTU

Kent belgeselinde, Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, Kent bilimcileri Muhittin Bakan, Yavuz Ulugün, Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Kuban, Dr.Özden Sanem Binici Erol ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Kishalı gibi alanında uzman isimlerin konuşmalarının yer aldığı kaydedildi. Proje yöneticileri, etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ettiklerini duyurdular.