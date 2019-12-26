Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:01 TSİ- Gündem G: Bugün 15:03 TSİ

İzmit sevdalıları bu kez Sadettin Yalım için buluştu

İzmit’e ömrünü adayan ve kentin gelişmesinde önemli yere sahip olan isimleri anarak büyük bir vefa örneği gösteren ‘İzmit Unutmaz’ programlarının son konuğu Sadettin Yalım oldu
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde başlayan ve kente dair vefanın en güzel örneklerinden biri olan İzmit Unutmaz programları kapsamında önceki akşam Mimarlar Odası Taş Bina’da İzmit eski Belediye Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Sadettin Yalım anıldı. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bizlere düşen görev İzmit’i İzmit yapan değerlere sahip çıkmak ve her daim hatırlatmaktır” dedi.

SEMBOL İSİMLER UNUTULMAZ

Sadettin Yalım, 10. ve 11. Dönem Kocaeli Milletvekilliği, 1950 - 1952 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 1992 yılında vefat etmişti. Programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesinin geçmiş dönem başkanlarından ve milletvekillerinden Erol Köse, Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Sadettin Yalım’ın damadı Yılmaz Balcıgil, torunları Handan Balcıgil Şenalp, Nazan Balcıgil Us, Sabri Doruk Yalım ve İzmitliler katıldı.

HİZMETLERİ UNUTULMAZ

Programa ev sahipliği yapan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, göreve geldikleri günden bu yana İzmit’e gönül vererek ömrünü adamış isimlerin hatıralarının ve hizmetlerinin unutulmaması için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Hürriyet, “Bizlere düşen görev vefayı göstermektir. İzmit’i İzmit yapan değerlere sahip çıkmak ve her daim hatırlatmaktır. Bu sebeple güzel hizmetler kazandırmış önemli isimleri, ‘İzmit Unutmaz’ adı altında yaptığımız etkinliklerle yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Bugün 15:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Kartepe beyaza büründü! mask
Kartepe beyaza büründü!
Bugün açıklanıyor! Milyonlar bekliyor... mask
Bugün açıklanıyor! Milyonlar bekliyor...
Af paketi için 'rıza' aranıyor! mask
Af paketi için 'rıza' aranıyor!
Simit satmak için çıktı bir daha geri dönmedi! mask
Simit satmak için çıktı bir daha geri dönmedi!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi mask
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi
Kartepe beyaza büründü! mask
Kartepe beyaza büründü!

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL