İzmit sevdalıları bu kez Sadettin Yalım için buluştu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde başlayan ve kente dair vefanın en güzel örneklerinden biri olan İzmit Unutmaz programları kapsamında önceki akşam Mimarlar Odası Taş Bina’da İzmit eski Belediye Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Sadettin Yalım anıldı. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bizlere düşen görev İzmit’i İzmit yapan değerlere sahip çıkmak ve her daim hatırlatmaktır” dedi.

SEMBOL İSİMLER UNUTULMAZ

Sadettin Yalım, 10. ve 11. Dönem Kocaeli Milletvekilliği, 1950 - 1952 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 1992 yılında vefat etmişti. Programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesinin geçmiş dönem başkanlarından ve milletvekillerinden Erol Köse, Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Sadettin Yalım’ın damadı Yılmaz Balcıgil, torunları Handan Balcıgil Şenalp, Nazan Balcıgil Us, Sabri Doruk Yalım ve İzmitliler katıldı.

HİZMETLERİ UNUTULMAZ

Programa ev sahipliği yapan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, göreve geldikleri günden bu yana İzmit’e gönül vererek ömrünü adamış isimlerin hatıralarının ve hizmetlerinin unutulmaması için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Hürriyet, “Bizlere düşen görev vefayı göstermektir. İzmit’i İzmit yapan değerlere sahip çıkmak ve her daim hatırlatmaktır. Bu sebeple güzel hizmetler kazandırmış önemli isimleri, ‘İzmit Unutmaz’ adı altında yaptığımız etkinliklerle yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.