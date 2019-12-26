MHP’li Cebeci, Azeri’den şikayetçi oldu

İddialara göre geçtiğimiz gün gece saatlerinde gerçekleşen olayda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Erkan Azeri, İzmit Orduevi durağında MHP eski İl Sekreteri Ömer Tahsin Cebeci ile buluştu. Azeri, Cebeci’den kendisini, aralarında açılan dava nedeniyle Neslihan Küpelioğlu ile görüşmesini istedi.

ZORLA ARABAYA BİNDİRİLDİ

Daha sonra Cebeci’nin Küpelioğlu ile görüşmediğini söylemesi üzerine, iddialara göre Azeri küfür ederek Cebeci’yi darp etti. Araca zorla bindirilen Cebeci, biraz ilerledikten sonra Yenidoğan’da indirildi. Olayın ardından Ömer Tahsin Cebeci geçtiğimiz gün Kocaeli Adliyesi’ne giderek MYK Üyesi Erkan Azeri hakkında “Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Tehdit”, “Silahla Tehdit”, “Hakaret” ve “Yaralama” suçlarından şikâyetçi oldu.