Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 18:00 TSİ- Gündem

MHP’li Cebeci, Azeri’den şikayetçi oldu

MHP eski İl Sekreteri Ömer Tahsin Cebeci, kendisini darp ettiği gerekçesiyle MHP MYK Üyesi Erkan Azeri hakkında şikayetçi oldu
mask

İddialara göre geçtiğimiz gün gece saatlerinde gerçekleşen olayda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Erkan Azeri, İzmit Orduevi durağında MHP eski İl Sekreteri Ömer Tahsin Cebeci ile buluştu. Azeri,  Cebeci’den kendisini, aralarında açılan dava nedeniyle Neslihan Küpelioğlu ile görüşmesini istedi.

ZORLA ARABAYA BİNDİRİLDİ

Daha sonra Cebeci’nin Küpelioğlu ile görüşmediğini söylemesi üzerine, iddialara göre Azeri küfür ederek Cebeci’yi darp etti. Araca zorla bindirilen Cebeci, biraz ilerledikten sonra Yenidoğan’da indirildi. Olayın ardından Ömer Tahsin Cebeci geçtiğimiz gün Kocaeli Adliyesi’ne giderek MYK Üyesi Erkan Azeri hakkında  “Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Tehdit”,  “Silahla Tehdit”, “Hakaret” ve “Yaralama” suçlarından şikâyetçi oldu.

Bugün 18:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
İşte bu da Kanal 'İzmit' projesi mask
İşte bu da Kanal 'İzmit' projesi
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Bugün açıklanıyor! Milyonlar bekliyor... mask
Bugün açıklanıyor! Milyonlar bekliyor...
Rüzgar santrali için acele kamulaştırma! mask
Rüzgar santrali için acele kamulaştırma!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi mask
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL