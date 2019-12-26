Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:08 TSİ- Spor G: Bugün 15:11 TSİ

Kocaelispor ilk maçına çıkıyor

Antalya Lara Titanic Otel’deki devre arası kampı devam eden Kocaelispor’da ilk hazırlık maçı yarın oynanacak.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Antalya Lara Titanic Otel’deki devre arası kampı devam eden Kocaelispor’da ilk hazırlık maçı yarın Bayburt Grup İl Özel İdare ile oynanacak. Lara FanaticTour sahasında oynanacak ve mücadele saat 15.00’te başlayacak. Yeşil Siyahlılar 30 Aralık’ta da Samsunspor ile iyi bir maça çıkacak. Belek Kaya Palazio Otel Sahası’ndaki maçın başlama saati de 14.00’te başlayacak.

Yarın

15.00: Kocaelispor – Bayburt GÖİ (Lara)

30 Aralık Pazartesi

14.00: Kocaelispor – Samsunspor (Belek)

Bugün 15:08 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gökdeniz, Kocaelispor'da devam ediyor mask
Gökdeniz, Kocaelispor'da devam ediyor
Kadir Öge ile anlaşmaya varıldı mask
Kadir Öge ile anlaşmaya varıldı
Gökdeniz Bayrakdar için Beşiktaş da devrede mask
Gökdeniz Bayrakdar için Beşiktaş da devrede
Atom Karınca; asıl sen hakkını helal et!.. mask
Atom Karınca; asıl sen hakkını helal et!..
Cizrespor’un başkanından Süleyman’a övgüler mask
Cizrespor’un başkanından Süleyman’a övgüler
Bu düğün Yeşil Siyah olacak! mask
Bu düğün Yeşil Siyah olacak!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi mask
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi
Kartepe beyaza büründü! mask
Kartepe beyaza büründü!

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL