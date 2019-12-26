Kocaelispor ilk maçına çıkıyor

Antalya Lara Titanic Otel’deki devre arası kampı devam eden Kocaelispor’da ilk hazırlık maçı yarın Bayburt Grup İl Özel İdare ile oynanacak. Lara FanaticTour sahasında oynanacak ve mücadele saat 15.00’te başlayacak. Yeşil Siyahlılar 30 Aralık’ta da Samsunspor ile iyi bir maça çıkacak. Belek Kaya Palazio Otel Sahası’ndaki maçın başlama saati de 14.00’te başlayacak.

Yarın

15.00: Kocaelispor – Bayburt GÖİ (Lara)

30 Aralık Pazartesi

14.00: Kocaelispor – Samsunspor (Belek)