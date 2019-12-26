Vali Aksoy Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti

Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nı ziyaret eden Vali Aksoy’u, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası Müdürü Avşar Yılmaz karşıladı. Vali Aksoy’a fabrika hakkında bilgi veren Yılmaz, 1843 yılında Hereke Fabrika-i Hümayunu adı altında kurulan fabrikanın bugün bir müze-fabrika olarak 176 yıldır üretimini sürdürdüğünü söyledi.

KAYBOLAN DESENLER

El işçiliği ile dokunan halı ve döşemelik kumaşların, ülkemizde olduğu gibi dünyada büyük beğeni topladığını belirten Avşar Yılmaz, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın araştırmacıları ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda, kaybolmuş desenlerin yeniden üretiminin sağlandığını belirtti. Çalışmalar hakkında Vali Aksoy’a brifing veren Yılmaz, Vali Aksoy’a fabrikayı gezdirdi.

YAKINDAN İLGİLENDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen ve dokuma işçiliği ile halılarla yakından ilgilenen Vali Hüseyin Aksoy, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası yetkilileri ve personelleri ile bir süre sohbet etti. Ardından fabrikadan ayrılan Vali Aksoy, fabrika çalışanlarına kolaylıklar diledi.