İzmit Belediyesi’nden lotus gebe eğitimi

Her fırsatta “Kadınlar ve çocuklar önceliğimiz olacak” diyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kadınlar için verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi anne ve çocuk sağlığı konularında bilgiler verilecek olan “Lotus Gebe Eğitim” programı gerçekleştirecek. Lotus Gebe’nin amacının, anne adaylarını hem fiziksel hem de mental olarak doğuma hazırlamak olduğu ifade edildi.

EĞİTİM TAMAMEN ÜCRETSİZ

Ücretsiz olarak gerçekleşen eğitim programı moderatörlüğünü Op. Dr. İnci Çavuşoğlu’nun üstlendiği, konuşmacı olarak Uzman Dr. Gülten Türkkanı Asal ve Op. Dr. Reyhan Arpacı’nın katılacağı eğitim programı 28 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 14:-30-17:00 saatleri arasında Yenişehir Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu’nda gerçekleşecek. Program ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.