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Ford’dan ışık oyunlarıyla enerji tasarrufu 

Otomotiv sektörünün lider markaları arasında yer alan Ford, gelecekteki modellerinde uygulayacağı ışık oyunu ile müşterilerinin önemli ölçüde tasarruf elde etmesini sağlayacak
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Otomotiv sektörünün global liderlerinden biri konumunda bulunan Ford, bir yandan elektrikli ve hibritli modeller için atağını sürdürürken diğer yandan da farklı testlerle araçların “tek şarjla gidebileceği yol”un artırılması için çaba sarf ediyor. “Ford Transit Smart Energy Concept” adını taşıyan araç, her ne kadar sıradan bir minibüs gibi görünse de içinde farklı teknolojiler saklıyor. Elektrikli olan bu konsept, “akıllı” iç mekân aydınlatmasına sahip. Şirketin Köln’deki mühendisleri, laboratuvar ortamında yaptıkları çalışmalarda, “kırmızı” ve “mavi” iç aydınlatma sayesinde daha az klima ya da kalorifer kullanımıyla enerji tüketiminin azaldığını iddia ediyor. 

MAVİ VE KIRMIZI ALGISI

Bunun küçük bir “aldatmaca” olduğunu kabul eden Ford mühendisleri, mavi ışığın sıcak havalarda yolculara “serinlik” hissi verdiğini, kırmız iç aydınlatmanın da soğuk havalarda insanlara “sıcaklık verdiğini”, böylelikle ısıtma/soğutma sistemine daha az iş düşeceğini belirtiyor. Yakında yol testlerine da başlanacak bu sistemle, özellikle ABD gibi klimanın çok kullanıldığı ülkelerde tek şarjla alınan yolun yüzde 50 artmasının mümkün olacağı öne sürülürken, elektrik motoru ve kabin içinde açığa çıkan sıcaklığı değerlendirebilen bir sistemle de bu rakamın yüzde 65’e bile çıkabileceği iddiası var. Bu arada sürgülü kapılar açılır açılmaz klimanın durması sayesinde de belirli bir oranda tasarruf sağlanacağı iddia ediliyor.

Bugün 15:18 TSİ - Ekonomi

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