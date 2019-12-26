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Başkan Söğüt’ten açılış mesaisi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kentte yeni hizmete giren işletmelerin açılışı gerçekleştirdi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ilk olarak, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ile birlikte Mehmet Şafak’ın sahibi olduğu ‘Rıhtım Restaurant’ işletmesinin açılışını gerçekleştirdi.

EKONOMİK DEĞERİNİ ARTTIRIYOR

Söğüt daha sonra, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk ve STK Başkanlarıyla birlikte, Emlak Konut Çarşı Yapı bölgesinde, Serpil Çınar’ın sahibi olduğu Aldo Kokoreç ve Mangal Evi’nin açılışını gerçekleştirerek, kurdele kesimini yaptı. Başkan Söğüt, “Açılan her işletme kentimizin ekonomik değerini arttırıyor” dedi.

AĞRILILAR DERNEĞİNE AÇILIŞ

Derneklerin; birlik beraberliği pekiştiren, insanları farklı etkinliklerde buluşturup bağları sağlamlaştıran yapılar olduğunu söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ağrılılar Derneği’nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Söğüt açılış sonrasında Dernek Başkanı Ahmet Ertem ile yönetim kurulu tebrik ederek, başarılar diledi.

 

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