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Kadın yöneticileri destekleyen Marshall’a ödül

Kadın istihdamı alanında önemli çalışmalar yürütmeye devam eden Marshall’a önemli bir ödül verildi
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Boya sektörünün lider markaları arasında yer alan ve kadın istihdamına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ile dikkat çeken Marshall, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından düzenlenen “Türkiye Kadın Direktörler Konferansı” çerçevesinde ödüllendirildi.  Bağımsız Kadın Yöneticiler Projesi kapsamında bu yıl 7. kez düzenlenen Konferans’ın ödül töreni 20 Kasım 2019’da gerçekleştirildi ve ödülü Marshall adına Marshall Finans Direktörü Dilek Tepetam aldı.

“YÖNETİM KURULLARINDA KADIN”

Bu yıl “Yönetim Kurullarına Aday Gösterilme Süreçleri ve Çeşitlilik” temasıyla düzenlenen konferansta “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporunun sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Konferansta ayrıca “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülleri de sahiplerini buldu. 2019 raporu, BIST şirketlerinin yönetim kurulları açısından cinsiyet eşitliği konusunda mevcut durumunu ve projenin başladığı 2012 yılından beri seyreden yedi yıllık eğilimi ortaya koyuyor. Raporda BIST’e kayıtlı 402 şirket üzerinde yapılan çalışma aktarılıyor.

Bugün 15:19 TSİ - Ekonomi

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