Symbol’den müşterilerini sevindirecek kampanya 

İlimizin önemli alışveriş ve yaşam merkezleri arasında yer alan Symbol Alışveriş Merkezi’nde müşterilere yönelik kampanyalar da devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 25 Aralık– 25 Şubat tarihleri arasında Symbol’den aynı gün içerisinde tek seferde veya toplamda 100 TL ve üzeri alışveriş yaptıktan sonra kampanya noktasına gelen tüm müşteriler, kampanya sonundaki hediyelerden kazanma imkanına erişecek.

KEYİFLİ ÖDÜLLER

2 ay boyunca devam edecek olan kampanya sonunda yapılacak olan çekilişle 10 kişi Koçtaş’tan 5.000 TL değerinde hediye çeki, 9 kişi ise Jolly Tur’dan 5.000 TL değerinde Avrupa Seyahati çekinin sahibi olacak. Symbol Alışveriş Merkezi’nde yapılan açıklamada, “Kocaeli’nin en önemli buluşma noktası olan Symbol Yaşam Merkezi bu özel hediyelerden birini kazanma şansı yakalamak isteyen herkesi Symbol AVM’ye davet ediyor” denildi.