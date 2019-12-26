Özdilek’in 2020 koleksiyonu raflarda

Mobilyacılık ve ev eşyalarının önemli markaları arasında yer alan Özdilek, 2020 yılına erken girdi. Bu kapsamda Özdilek’in yeni tasarım ürünleri de müşterilerin beğenisine açıldı. Özdilek’ten konu hakkında yapılan açıklamada, “Özdilek Northern Lights Nevresim Takımı, yeşil, mavi, eflatun renklerinin; gökyüzünde yay, bulut, çizgi, dairesel şekillere benzer görüntüler oluşturan Kuzey ışıkları temasında karşımıza çıkıyor. Özdilek Ev Tekstili, 2020 Yeni Yıl Koleksiyonu ürünlerine ulaşmak isteyen herkesi, tüm ev tekstili mağazalarına ve Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş sitesine davet ediyor” ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz