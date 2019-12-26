Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:21 TSİ- Gündem G: Bugün 15:22 TSİ

Özdilek’in 2020 koleksiyonu raflarda

Mobilyacılık sektörünün önemli markaları arasında yer alan Özdilek’in 2020 koleksiyonu raflardaki yerini aldı
mask

Mobilyacılık ve ev eşyalarının önemli markaları arasında yer alan Özdilek, 2020 yılına erken girdi. Bu kapsamda Özdilek’in yeni tasarım ürünleri de müşterilerin beğenisine açıldı. Özdilek’ten konu hakkında yapılan açıklamada, “Özdilek Northern Lights Nevresim Takımı, yeşil, mavi, eflatun renklerinin; gökyüzünde yay, bulut, çizgi, dairesel şekillere benzer görüntüler oluşturan Kuzey ışıkları temasında karşımıza çıkıyor. Özdilek Ev Tekstili, 2020 Yeni Yıl Koleksiyonu ürünlerine ulaşmak isteyen herkesi, tüm ev tekstili mağazalarına ve Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş sitesine davet ediyor” ifadeleri kullanıldı.

 

Bugün 15:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Bugün açıklanıyor! Milyonlar bekliyor... mask
Bugün açıklanıyor! Milyonlar bekliyor...
Af paketi için 'rıza' aranıyor! mask
Af paketi için 'rıza' aranıyor!
Bilgi Köprüsü’nden anlamlı proje! mask
Bilgi Köprüsü’nden anlamlı proje!
Yerli otomobilde dikkat çeken detay! mask
Yerli otomobilde dikkat çeken detay!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi mask
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi
Kartepe beyaza büründü! mask
Kartepe beyaza büründü!

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL