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AYM Üyesi Menteş Cihannüma’ya konuk oldu

Cihannüma Derneği Kocaeli İl Temsilciliği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kocaeli Üniversitesi İşbirliğiyle “Medeniyetimizin Temeli Adalet” konulu bir konferans düzenledi
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Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş’in konuşmacı olarak katıldığı konferans Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen konferansa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Cihannüma Genel Teşkilatlanma Sekreteri Av. Rıza Yorulmaz, KOÜ Genel Sekreteri Mustafa Eren, KBB Genel Sek. Yard. Hasan Aydınlık, Kocaeli yargı mensupları, avukatlar, üniversite gençliği ve vatandaşlar katıldı.

AÇILIŞI AKMANŞEN YAPTI

İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Cihannüma Kocaeli Temsilcisi Ömer Akmanşen ’in açış konuşmasıyla devam etti. Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş’in konferansının ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un hediye  takdiminin ardından program sona erdi.

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