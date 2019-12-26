Yenidoğan Mahallesinde bulunan Vadi İzmit Projesinde 4868 Ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 4869 Ada 16 parsel numaralı taşınmazlar üzerine kat karşılığı konut, sosyal tesis, ticarethane, fırın inşa edilmesine ait sözleşmenin 24.maddesine istinaden 6 tane bağımsız bölümün tapu devrinin yüklenici firmaya yapılması ile ilgili karar encümende onaylandı.
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Vadi İzmit’te, tapu devri onaylandı
İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi
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