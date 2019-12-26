Vadi İzmit’te, tapu devri onaylandı

Yenidoğan Mahallesinde bulunan Vadi İzmit Projesinde 4868 Ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 4869 Ada 16 parsel numaralı taşınmazlar üzerine kat karşılığı konut, sosyal tesis, ticarethane, fırın inşa edilmesine ait sözleşmenin 24.maddesine istinaden 6 tane bağımsız bölümün tapu devrinin yüklenici firmaya yapılması ile ilgili karar encümende onaylandı.