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AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi

Milletvekillerinin halkla buluştuğu ‘Halk Günü’ programı kapsamında bugün AKP Kocaeli Milletvekilleri üç ilçede ilçe başkanlıklarında halkla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, milletvekillerinin halkın sorunlarını dinlediği ‘Halk Günü’ programlarında vekiller, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu yıl iki kez gerçekleşen halk günü AKP Kocaeli İl binasında yapılmıştı. Bu hafta yapılan halk günü ise ilçe binalarında gerçekleştirildi.

SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİLER

Vatandaşların milletvekillerine daha kolay ulaşabilmesi adına yapılan halk gününde bu hafta Karamürsel’de AKP Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek, Gölcük’te Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele’de ise Sami Çakır ‘Halk Günü’ programı kapsamında vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi. Milletvekillerine belediye başkanları ve ilçe başkanları eşlik ederken 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşen buluşmalarda vatandaşlar vekillere hem sorunlarını anlattı hem de taleplerini bildirdi.

Bugün 16:27 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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