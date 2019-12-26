Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:02 TSİ- Gündem G: Bugün 17:17 TSİ

Asgari ücret belli oldu

2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret belli oldu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun son toplantısının ardından açıklama yapıyor. Bakan Selçuk, devletin asgari ücret teklifini de açıkladı. Konuşmasına, TÜRK-İŞ ve TİSK'e teşekkür ederek başlayan Selçuk, görüşmelerin tüm tarafların talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. 

ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENCESİ 

Bakan Selçuk, "Çalışanların sosyal güvencesinin sağlanarak, menfaatleri gözetilmiştir. AB üyeleri ile kıyasladığımızda 10'ncu sıraya yükseldik. Ülkemizin ekonomisindeki birçok kriteri, asgari ücreti belirlerken göze aldık. Asgari ücret komisyonumuz kararını oy çokluğu ile aldı. Asgari ücret 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde brüt 2993, net 2 bin 324 lira oldu "dedi. 

Bugün 17:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Rüzgar santrali için acele kamulaştırma! mask
Rüzgar santrali için acele kamulaştırma!
Bugün açıklanıyor! Milyonlar bekliyor... mask
Bugün açıklanıyor! Milyonlar bekliyor...
Af paketi için 'rıza' aranıyor! mask
Af paketi için 'rıza' aranıyor!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor mask
Meteoroloji tarih verdi! Kocaeli'ye kar geliyor
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi mask
Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi mask
Yerli otomobil, İtalya’dan Gebze’ye getirildi

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL