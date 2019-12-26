Asgari ücret belli oldu

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun son toplantısının ardından açıklama yapıyor. Bakan Selçuk, devletin asgari ücret teklifini de açıkladı. Konuşmasına, TÜRK-İŞ ve TİSK'e teşekkür ederek başlayan Selçuk, görüşmelerin tüm tarafların talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENCESİ

Bakan Selçuk, "Çalışanların sosyal güvencesinin sağlanarak, menfaatleri gözetilmiştir. AB üyeleri ile kıyasladığımızda 10'ncu sıraya yükseldik. Ülkemizin ekonomisindeki birçok kriteri, asgari ücreti belirlerken göze aldık. Asgari ücret komisyonumuz kararını oy çokluğu ile aldı. Asgari ücret 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde brüt 2993, net 2 bin 324 lira oldu "dedi.