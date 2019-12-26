Asgari Ücret Hesaplama Komisyonu son toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor. Türk- İş cephesi karara muhalefet ederek, toplantıdan ayrıldıklarını açıkladı. Türk İş cephesi, rakamın kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bugün 17:17 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:21 TSİ
TÜRK- İŞ ÇEKİLDİ
Türk İş, Asgari Ücret Komisyonu kararına muhalefet ettiğini açıkladı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz