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TÜRK- İŞ ÇEKİLDİ

Türk İş, Asgari Ücret Komisyonu kararına muhalefet ettiğini açıkladı

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Asgari Ücret Hesaplama Komisyonu son toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor. Türk- İş cephesi karara muhalefet ederek, toplantıdan ayrıldıklarını açıkladı. Türk İş cephesi, rakamın kabul edilemez olduğunu belirtti. 

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