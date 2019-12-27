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Erdoğan, bugün yerli otomobili tanıtacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobil bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gebze Bilişim Vadisi’nde tanıtılacak.
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Türkiye'nin yerli otomobili bugün 14.00'te Gebze Bilişim Vadisi’nde tanıtılacak. Tanıtımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan test sürüşü yapıp, Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait olacak.

2022'DE ÜRETİLECEK

Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli ilk otomobilin adını da açıklaması bekleniyor. Erdoğan’ın yerli otomobili tanıttıktan sonra Hereke’ye geçerek burada Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nı ziyaret edeceği öğrenildi.

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