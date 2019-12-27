Edinilen bilgiye göre Kandıra Lokmanlı Mahallesi'nde bulunan Lokmanlı Camii’ne ait lojmanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İlk belirlemelere göre bacadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle cami lojmanında maddi hasar meydana geldi.
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Cami lojmanı çıkan yangında hasar gördü
Kandıra'da bir cami lojmanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz