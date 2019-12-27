Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:16 TSİ- Gündem G: Bugün 12:45 TSİ

Otobüslerde yeni dönem! İkram bitiyor...

Otobüs taşımacılığında sistem kökten değişiyor. Değişimin sebebi Kamil Koç’u alan Alman Flixbus... Otobüste muavin kalkıyor, ikram bitiyor, servis sistemi değişiyor, koltuk da ‘numarasız’ satılacak
mask

Otobüs taşımacılığının köklü kuruluşlarından Kamil Koç’un Almanya merkezli Flixmobility GmbH’ye satılmasıyla otobüs taşımacılığının tüm sistemi kökten değişmeye başladı.

Avrupa ve ABD’de Flixbus adıyla hizmet veren ve milyonlarca yolcu taşıyan şirket, yoğun olan otobüs hatlarında muavin, host, hostes uygulamasını kaldırdı.

Firma, bu uygulamayı tüm Türkiye geneline yaymaya hazırlanıyor. ‘Uygun fiyatlı’ taşımacılık konusunda öne çıkan firma, Avrupa ve Amerika’da uyguladığı sistemi bu şekilde Türkiye’ye getirmiş oldu. Bu kapsamda diğer otobüs firmaları da, maliyetlerle rekabet edebilmek için aynı sistemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Daha fazla yolcu taşımak için uzun araçları tercih eden firma aynı zamanda 2+1 otobüsleri de kaldırıyor. Artık tüm mesafelerde 54 kişilik araçlarla yolcu taşıyacak. Firmanın otobüs taşımacılığında gelecek dönemdeki bir diğer uygulaması da, ‘numarasız bilet’ satmak olacak. Otobüsteki koltuk sayısına göre bilet satacak firma, servis uygulamasını da kaldıracak.

Merkezden taşıma

Yeni sistem ile otobüs firmalarının ilçelere yayılan servis taşımacılığı da köklü değişime uğrayacak. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelere başladıklarını bildirdi. Özcan, şunları söyledi:

“Servis terminallerinin kaldırılması konusunu daha önce görüşüyorduk. Ancak o zaman buna tek karşı çıkan Kamil Koç olmuştu. Biz de planları rafa kaldırmıştık. Şimdi gelinen noktada onlar uygulamak istiyor. Yolcu için de daha faydalı; ilçelerde otobüs servis bölgelerine her şirketin her aracı girip çıkınca trafiğin bile sonu gelmiyor.

Tıpkı İstanbul Havalimanı gibi toplu taşıma merkezleri oluşturulsun istiyoruz. Oradan yapılacak toplu taşıma ile yolcu otogara gelebilecek. Her yolcu aynı otobüse binecek. Belediye ile görüşmeler yapıyoruz. Mesela İspark’larda ufak yerler verilebilir, otobüsler buradan kalkar.”

‘Yolluk hazırlayın’

‘Otobüsçülüğün geleceği karıştı’ diyen Birol Özcan, yolculara; eskiden daha fazla tercih edilen ‘yolluk’ yiyecek hazırlamasını öneriyor! İkramları daha önce de kaldırmak istediklerini belirten Özcan, “Eskiden nasıl yanımıza yolluk alırdık, işte öyle. Otobüs 200 kilometrede bir duracak, yolcu ihtiyacını giderecek. Yoluna göre 2, 3 şoför olacak. Hepsi bu” ifadelerini kullandı.

Kim, nereye oturursa..

Otobüs taşımacılığında diğer firmaların da benzer uygulamalara gideceğini anlatan Özcan, şöyle devam etti:

“Bir yere otobüs bileti 100 lira ise yasaya göre bunu ancak yüzde 30 indirebilirsiniz. Şimdi daha fazla indirim için başvuru yapılabilir. Çünkü maliyetler azalıyor. Ancak Anadolu’da sadece bir şehre hizmet veren otobüsler var. 100 liraya bilet satınca bunun yüzde 20’si komisyon, 20 lirası servis, muavin vs ücreti. Bunu herkes karşılayamayacağı için artık herkes aynı sisteme gidecek. Mesela ileride yolcusu çok olan yerlerde koltuk numaraları da kaldırılabilir. Kim gelir, nereye oturursa.”

Önce Trakya, sonra Karadeniz

Büyük İstanbul Otogarı’nın (Esenler Otogarı) ilk açıldığında 600’ün üzerinde otobüs firması bulunduğunu kaydeden Birol Özcan, yakın zamanda bu sayının 340’lara; şimdi ise 327’ye düştüğünü ifade etti.

Şehirlerarası çalışan 8 bin 500 otobüs bulunduğunu anlatan Özcan, bu sayısının ise 6 bin 500’e indiğini belirtti. Özcan, “Tabii korsan taşımacılık devam ediyor. 1000-1500 otobüs de bu şekilde var. Otobüs taşımacılığı ile yıllık 200 milyona yakın kişiye hizmet veriliyor. En yoğun hatlar olarak sırasıyla; Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu öne çıkıyor” dedi.

Bugün 10:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımında büyük sürpriz mask
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımında büyük sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze’ye hareket etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze’ye hareket etti
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
2020 işsizlik maaşı belli oldu mask
2020 işsizlik maaşı belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu! mask
Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu!
Erdoğan, bugün yerli otomobili tanıtacak mask
Erdoğan, bugün yerli otomobili tanıtacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Kartepe beyaza büründü! mask
Kartepe beyaza büründü!

GALERİ

Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL