Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezinde görevlendirmek üzere 44 personel alımı yapacak. İhale yolu ile alınacak bu personeller 1 Mart 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında görev yapacak. İhale, 24 Ocak günü Büyükşehir Belediye binasında yapılacak.