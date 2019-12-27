Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezinde görevlendirmek üzere 44 personel alımı yapacak. İhale yolu ile alınacak bu personeller 1 Mart 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında görev yapacak. İhale, 24 Ocak günü Büyükşehir Belediye binasında yapılacak.
Bugün 10:49 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:53 TSİ
Büyükşehir Belediyesi personel alacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 çağrı merkezinde görevlendirilmek üzere 44 personel alınacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz