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Başiskele Belediyesi karla mücadeleye hazır

Başiskele Belediyesi kış aylarında ilçede oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla "karla mücadele" hazırlıklarını tamamladı.
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Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Karla Mücadele Çalışma Programı” kapsamında ilçede yaşanacak yoğun kar yağışının günlük hayata olumsuz etkisinin en aza indirgenerek vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve halkın memnuniyeti amaçlanıyor.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN MÜCADELE EDECEK

Başiskele Belediyesi’nin oluşturduğu Karla Mücadele ekipleri ilçenin 37 mahallesinde yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat karla mücadele edecek.  Başiskele Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı Karla Mücadele Programı kapsamında; 9 adet JCB, 4 adet tuz atma kamyonu, 3 adet greyder, 3 adet loder, 2 adet kar küreme bıçaklı kamyon, 5 adet sokaklara tuz atmak için kamyonet ile toplamda 119 personel görev yapacak. Ayrıca Başiskele Belediyesi ilk kez kar küreme bıçaklı kamyon ile vatandaşların hizmetinde olacak.

1500 TON TUZ DEPODA

İlçe sınırları dâhilinde karla mücadele kapsamında görev alan iş makinaları dışında belediye ekipleri; kaldırımlar, okullar, cami avlusu giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş-çıkışları, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışlarını el ile süpürülerek temizlenecek, tuzlanacak. Karla mücadele çalışmaları kapsamında (Kullar-Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi,  Yuvacık Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi, Bahçecik Karla Mücadele İstasyonunda) toplam 1500 ton tuz, Başiskele Belediyesi’nin depolarında bulunuyor.

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