Artık açın gözünüzü BRE GAFİLLER!..

Kentin bir spor politikası yok. Kentimizin yöneticileri, teknik direktörleri, kulüpleri simsarların tuzağına çekiyor. Gökdeniz olayı ne ilkti, ne de son olacak. Bülent Uygun’un 90’da bilmeden verdiği zararı, bugün bu çocuk değil, onun çevresindekiler vermiş olabilir

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ AMA, HÂLÂ AKILLANMIYORUZ !..

70’lerde Baturman, Metin Tekin, Yusuf Altıntaş’lar… 80’lerde Osman Çakır, Güvenç Kurtar, Ceyhun, Müjdat’lar… 90’larda Ergun Kula, Bülent Uygun, Melih, Cem Sinan, Orhan Ak, Özden Öngün, Cihan Haspolatlı, Engin Öztonga’ları, 2010’larda Merih Demiral, Melih Bostan, Berkay Özcan, Gökdeniz Bayrakdar, Burak Süleyman’lardı yetiştiren Kocaeli futbol, 3.lig için bile hala kent dışından transferle yöneliyorsa, buna dense dense ‘Pes’ denir…

SPORUN BAŞKENTİ LAFTA KALDI…

Gerek belediyelerimizin, gerekse özel futbol okullarının yetiştirdiği on binlerce gencimiz soluğu il dışında alırken, özellikle, yakınlığı nedeniyle İstanbul’un baş tacı oluyor. Şu anda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta yüzlerce Kocaelili çocuğumuz kaptanlığa ve milli takım kaptanlığına yükseliyor. Derinceli Melih Bostan gibi. Şu anda da geleceğin yıldızlarının yetiştiği Derince Belediyesi Spor Akademisi bünyesindeki futbol okulunda kayıt süreci devam ediyor.

GENÇLİK VE SPOR MERKEZLERİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Gençlik ve spor merkezleri projelerini hizmete sunarken, çocuklar ve gençlere yönelik çalışmaları ön planda tutan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün hedefi doğrultusunda, ilçede çalışmalara imza atılıyor. Başkan Aygün’ün her mahalleye kazandırmayı hedeflediği Gençlik Merkezleri projesinin ilki Dumlupınar Mahallesi’nde hayat buluyor. Dumlupınar Gençlik ve Spor Merkezi ile çocuklar ve gençlere çok önemli bir tesis armağan edecek olan Başkan Aygün, bu projesini Fatih ve ilçedeki diğer mahallelerde de sırasıyla hayata geçirmeyi hedefliyor. Derince genelinde gençliğe ve çocuklara yönelik projeler kapsamında sportif faaliyetler de önemli bir yer tutuyor.

KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen Derince Belediyesi Spor Akademisi bünyesindeki Futbol Okulu’nda bir yandan yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla çalışmalar sürerken diğer taraftan kayıt süreci devam ediyor. Aynı zamanda Derince’yi profesyonel liglerde başarıyla temsil eden Belediye Derincespor’un altyapısına oyuncu yetiştiren Derince Belediyesi Spor Akademisi’ndeki futbol okulunda 6-12 yaş arasındaki çocuklar eğitim görüyor. Uzman antrenörler nezaretinde çalışmaların devam ettiği futbol okuluna çocuklarını kaydettirmek ve detaylı bilgi almak isteyenlerin 05397140336 veya 05386600133 numaralı telefonlardan iletişim kurabilecekleri belirtildi.