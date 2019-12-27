TFF KADAR OLAMADIK!..

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu devre arası Kayhan Alyürük Klasman Temsilci Semineri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Seminerin açılış törenine Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, Temsilciler Kurulu üyeleri, Klasman temsilcilerine hitaben bir konuşma yaptı. Arıcı, "Seminerimize sene başında kaybettiğimiz Kocaeli bölgesinden merhum Kayhan Alyürük arkadaşımızın ismini verdik. Kendi değerlerimizi korumak, bir nebze olsun onların isimlerini yaşatmak için bunu gelenek haline getirdik. Bu konuda destekleri için TFF Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyoruz" dedi.

‘BİZLER TFF YÖNETİMİNİ TEMSİL EDİYORUZ’

Arıca konuşmasında ayrıca, "2 ve 3. Liglerde ilk yarıyı iyi bitirdik. Süper Lig ve 1. Lig'i de bu hafta tamamlıyoruz. İlk yarıyı analiz etme, eksikliklerimizi görme, 2. yarıya iyi hazırlanma adına bu semineri düzenliyoruz. Bizler TFF Başkanı ve yönetimini temsil ediyoruz, maçlarda onları en iyi şekilde temsil etmek için daha dikkatli olmak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

DEĞİYİK BAYLIKLAR ALTINDA BİLGİLER VERİLDİ

Seminerde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Donuk 'Liderlik ve İletişim', Temsilciler Kurulu Başkan Vekili Kerim Altıay 'UEFA'da Temsilcilik', Temsilciler Kurulu Raportörü Ertuğrul Aslan 'İlk Yarı Değerlendirmeleri', Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin, 'Olaylar, İhlaller ve Hatırlatmalar', TFF Hukuk Müşavirliği'nden Ali Emrag 'Temsilci Raporlarının Hukuki Açıdan Değerlendirmesi', Temsilci İşleri Departman Sorumlusu Sadık Yıldırım 'Rapor Yazım Standartları' konulu sunumlar yaptı. Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilci Semineri ise 7 Ocak 2020 Salı günü Riva'da yapılacak.