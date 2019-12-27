Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, okul sporları takım ve sporcularını ağırlayacak. Resmi davete göre pazartesi günü saat 10.30’da Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek törene derece yapan okullarımız ve özellikleri bulunan sporcularımız katılacak.
Bugün 11:01 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:03 TSİ
Vali Aksoy, okul sporları sporcularını ağırlıyor !..
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, okul sporları takım ve sporcularını ağırlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz