Vali Aksoy, okul sporları sporcularını ağırlıyor !..

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, okul sporları takım ve sporcularını ağırlayacak. Resmi davete göre pazartesi günü saat 10.30’da Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek törene derece yapan okullarımız ve özellikleri bulunan sporcularımız katılacak.