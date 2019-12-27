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SAL-A’DA ZORLU CUMARTESİ

KOCAELİ Süper Amatör Lig (SAL) A Grubu’nda bugün dört statta 4 maç oynanacak.
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KOCAELİ Süper Amatör Lig (SAL) A Grubu’nda bugün dört statta 4 maç oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren ve ikinci sırada 24 puanla zirveyi zorlayan Diliskelesispor, 8’nci sırada 10 puanda lige tutunan Bağdatspor ile Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda karşılaşacak. Müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Üçüncü sırada zirveyi yakından takip eden 23 puanlı eski lider Çınarlıspor ise Derince Sentetik Halı Sahada, 7’nci sırada 18 puanla Play-Off için mücadele veren Başiskele Damlarspor ile zorlu maça çıkacak. Bu mücadele ise saat 17.00’de başlayacak. Dördüncü sırada 22 puanlı Hidropaks Gebze Tayfunspor da, 20 puanla 5’nci sırada yer alan İhsaniyespor ile kozlarını paylaşacak. Bu maç adeta final gibi bir maç olacak. Gebze Metin Oktay Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak. Altıncı sırada 18 puana sahip 9’ncu sıradaki Kartepe Köseköy Ateşspor, 5 puanla son sırada veda maçları oynayan Kartepe Suadiyespor ile Mehmet Ali Kağıtçı’da puan mücadelesi verecek. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. 27 puanlı lider olan lider Arslanbey GB, haftayı fikstür gereği dinlenerek geçirecek.

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