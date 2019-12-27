Yaşayan efsane Alağaş'a, teklif üstüne teklif var

Kentimizin gelmiş geçmiş en önemli sporcularından olan; yaşayan efsane lakaplı Melek Yüzlü Şampiyon Haldun Alagaş, dünyanın dört bir yanından davet alıyor. Bir çok ülkede seminerlere katılan ve dünya Karate Federasyonu’nun elçisi olan uluslar arası antrenör Kandıra doğumlu Haldun Alagaş, adeta kente uğramıyor. Yaşamını eşi ve çocuklarıyla birlikte Sapanca’daki villasında sürdüren Alagaş, maalesef adeta evin yolunu bile unuttu. Muzaffer ve Halit Yoldaş kardeşlerin talebesi Alagaş, gelecek ay Uzakdoğu’da seminerlere katılacak ve dersler verecek.