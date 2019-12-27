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Ünlü alışveriş sitesinde büyük ihlal!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) internet sitesinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin tanınan e-ticaret siteleri arasında yer alan n11.com'da veri ihlali yaşandığını duyurdu.
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KVKK n11.com’da veri ihlali yaşandığını ve konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği belirtildi.

KVKK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen 20.12.2019 tarihli yazıda özetle;

832 ÜYENİN E-POSTA ADRESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği,

Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı, ihlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu, ihlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği, konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği, ilgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

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