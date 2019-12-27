Yeni yıl çoşkusunu altın ışıltısında yaşa!

Yeni yılın gelişini güzelleştiren ve bu heyecanı yaşamamızı sağlayan en önemli renklerden biri; caddeleri, sokakları, vitrinleri ve yaşam alanlarını bambaşka bir atmosfere taşıyan ışıltılı süsler… Bazen çok küçük dokunuşlar bile mekanların ve evlerin yılbaşı ruhunu yansıtması için yeterli olabiliyor. Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Life Solutions Türkiye, VİKO Artline imzalı Trenda serisinin metal gold çerçevesi ile dekorasyonunuzdaki yeni yıl konseptini altın ışıltısı ile tamamlıyor.

ZENGİN BİR GÖRÜNÜM

Altın sarısı; kırmızı, yeşil ve beyaz ile birlikte yılbaşı denilince akla gelen ilk renkler arasında… Mekanlarda kullanıldığı ortama sıcaklık katarken hem yeni yıla dair umutların simgesi oluyor hem de ışıltısıyla zengin bir görünüm yaratıyor. Şimdi siz de bu rengi elektrik anahtarlarınıza ve prizlerinize kolaylıkla taşıyabilir, yılbaşı dekorasyonunuzu altın ışıltısı ile süsleyebilirsiniz. VİKO Trenda’nın metal gold çerçeve seçeneği küçük ayrıntıların nasıl büyük farklar yarattığının en güzel örneklerinden biri… Kolayca monte edilebilen çerçevesiyle tüm mekanlara kolaylıkla uygulanabiliyor.

Tekli, ikili, üçlü, dörtlü anahtar ve priz tercihlerinde ince zevklere seslenen Trenda metal gold, yeni yıl coşkusunu dekorasyonunuzun bir parçası haline getiriyor.