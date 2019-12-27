Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımında büyük sürpriz

Türkiye’nin yerli otomobili bugün Gebze’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tanıtılacak. Erdoğan’ın tanıtımın ardından yerli otomobille Osmangazi Köprüsü’nü geçmesi bekleniyor.
- Yerli otomobilin bulunduğu çadırda 4 köşe hazırlandı. Aracın parçaları, detaylar, simülasyon olacak ve görseller paylaşılacak. İçeriye girenler teknik bilgileri alabilecek.
- Yerli otomobilin tanıtımında büyük sürpriz. 58 yıl önce üretilen ilk yerli otomobil olan 'Devrim', Eskişehir'den Gebze'ye getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz